Covid-19

A Câmara Municipal do Funchal ativou o plano de contingência depois de ter tido conhecimento que dois funcionários tiveram testes com resultado positivo para a covid-19, anunciou hoje a autarquia.

Na informação disponibilizada, a autarquia refere que estes dois casos não estão relacionados, trabalhando um no Departamento Jurídico e de Fiscalização que fica localizado nos Paços do Concelho, e o outro no das Águas, situado na zona de Santa Rita, na parte oeste do território do município.

A situação foi transmitida à Câmara do Funchal pelo Instituto da Administração de Saúde (IASAÚDE), tendo "ativado de imediato o seu Plano de Contingência interno".