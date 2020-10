Covid-19

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) alertou hoje que o setor "não suporta" novas paragens de "funcionamento forçadas" e apelou ao Governo para conciliar as medidas de controlo da pandemia com a continuação do funcionamento das empresas.

"A economia portuguesa, o setor dos Centros Comerciais e as empresas não suportam mais paragens de funcionamento forçadas", alerta António Sampaio de Matos, presidente da APCC, criado em comunicando, vincando que este tipo de medidas provoca "prejuízos avultados, perdas de emprego no setor e contribui para o desacelerar da economia".

O apelo da APCC surge no dia em que o primeiro-ministro, António Costa, está a ouvir todos os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19, que tem registado um continuado aumento em Portugal.