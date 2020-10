Covid-19

A ausência do Cova da Piedade na visita ao Estoril Praia, da oitava jornada da II Liga de futebol, marcada para hoje, não será justificada, apesar de o plantel almadense estar em isolamento devido às infeções pelo novo coronavírus.

"O pedido de ausência justificada do Cova da Piedade não tem cabimento regulamentar", disse hoje à agência Lusa a diretora de competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Helena Pires, acrescentando que o clube não solicitou o adiamento do encontro, previsto para as 18:30.

De acordo com a dirigente, a LPFP dispõe da informação da Delegada de Saúde de Almada e Seixal, Lina María Hernánez, de que toda a equipa do Cova da Piedade está em isolamento profilático, mesmo sem que todos os jogadores estejam infetados.