Actualidade

O espetáculo de teatro de rua "A Passarola" foi adaptado para o espaço de um auditório e fará o "antevôo" no festival internacional de teatro da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), que arranca no próximo dia 11.

Criado pelo Trigo Limpo, a partir da adaptação do romance "Memorial do Convento", de José Saramago, o "Antevôo da Passarola" abrirá o 26.º Festival Internacional de Teatro ACERT (FINTA), que se realiza de 11 a 14 de novembro.

A companhia contava estrear este ano "A Passarola", um espetáculo de teatro de rua com participação comunitária, dando assim seguimento à parceria estabelecida com a Fundação José Saramago, na criação do espetáculo "A Viagem do Elefante".