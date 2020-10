Covid-19

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reconheceu hoje que o protocolo sanitário face ao novo coronavírus distingue as competições profissionais das restantes, que foram suspensas no próximo fim de semana.

"As normas instituídas visam manter a estabilidade e continuidade do futebol, tendo em conta as preocupações com a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Estamos a testar mais do que qualquer atividade, a pensar no futuro, por forma a assegurar a integridade das competições", afirmou Helena Pires, diretora de competições da (LPFP).

Os jogos das competições não profissionais de futebol e das modalidades de pavilhão marcados para o fim de semana foram cancelados, devido à resolução do Conselho de Ministros de 22 de outubro, que determina a limitação de circulação entre concelhos do continente entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.