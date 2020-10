Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou hoje para que as eleições presidenciais de sábado na Costa do Marfim sejam "conduzidas pacificamente", numa altura em que surgem novos relatos de incidentes no país.

António Guterres exortou "todos os líderes políticos e de opinião e os seus apoiantes a absterem-se de incitar à violência, difundir desinformação e usar discurso de ódio", disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, numa declaração.

O secretário-geral das Nações Unidas encorajou também "as autoridades, incluindo as forças de segurança, a criarem um ambiente seguro e a protegerem e defenderem os direitos humanos durante o processo eleitoral".