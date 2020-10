Actualidade

A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG), principal central sindical guineense, entregou hoje ao Governo um pré-aviso de greve geral da função pública de 09 a 13 de novembro, reclamando melhores condições de vida.

"A UNTG, confiante na boa-fé que deve ser característica da atuação de qualquer Governo, procede à entrega do presente pré-aviso de greve que deverá concretizar-se nos próximos dias 09, 10, 11, 12, 13 do ano em curso, ou seja, a partir das 00:00 do dia 09 e até às 23:59 minutos do dia 13 de novembro", refere no pré-aviso divulgado à imprensa.

No pré-aviso de greve, a central sindical refere estar disponível para um "diálogo sério e responsável" com o Governo da Guiné-Bissau.