A justiça do Quénia condenou hoje dois arguidos a 33 e 18 anos de prisão, respetivamente, por "conspiração" para executar ações terroristas e "apoio" do comando que matou 71 pessoas num ataque ao centro comercial Westgate em Nairobi em 2013.

Mohamed Ahmed Abdi e Hassan Hussein Mustafa, ambos de origem somali, com 31 anos, foram considerados culpados em 7 de Outubro por "conspirar" e apoiar os quatro membros do comando que morreram no ataque, que foi reivindicado por um grupo somali radical islâmico do al-Shebab, filiada da al-Qaeda.

"Apesar dos pedidos de clemência dos advogados de defesa, os crimes cometidos são graves, devastadores, destrutivos e exigem a punição deste tribunal", proferiu em Nairobi o juiz Francis Andayi, citado pela AFP.