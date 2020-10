Covid-19

A Associação Portuguesa de Geógrafos (APG) alertou hoje que estão a surgir "novos focos" de contágio de infeção pelo SARS-CoV-2 a Norte, em Trás-os-Montes, Arouca e Cinfães, onde a percentagem de infetados é "elevada" face à dos residentes.

"Temos uma mancha no nordeste, junto a Bragança, que são concelhos de maior dimensão mas com menos população, e depois temos focos soltos, como Cinfães, que faz ligação direta com Arouca e acaba por ter ligações com o Vale do Sousa porque está na mesma comunidade intermunicipal", explicou à Lusa Pedro Chamusca, da direção da APG, com base nos mapas da distribuição geográfica da evolução da epidemia, feitos a partir dos dados da Direção-Geral de Saúde.

O também investigador na Universidade de Aveiro observou que, atualmente, "são 45 os concelhos que têm 100 ou mais casos por 10 mil habitantes e desses 25 são na região Norte".