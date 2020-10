Actualidade

O presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, pediu hoje à ministra da Coesão Territorial que a redução das portagens na autoestrada 3 (A3), entre Braga e Valença, seja incluída no programa de valorização do interior.

"A A3 apresenta-se hoje como a principal via de ligação dos concelhos do Alto Minho à região em quem se encontra, e ao país, assim como se configura como a principal via de acesso à Galiza", destaca o autarca social-democrata Augusto Marinho, citado num comunicado hoje enviado às redações.

Segundo o autarca de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, aquela autoestrada "é deveras importante para a promoção e divulgação das potencialidades do concelho e do Alto Minho, estratégica para a localização industrial e empresarial, para o turismo e para a atração de investimento".