O antigo hospital da Misericórdia de Paços de Ferreira, na região do Tâmega e Sousa, vai acolher o segundo Centro Distrital de Retaguarda covid-19 do distrito do Porto, revelou hoje o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins adiantou que o antigo hospital, que pertence à Misericórdia de Paços de Ferreira, terá capacidade para 40 camas.

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil adiantou ainda que "está a ser ponderada e discutida a possibilidade de abrir um terceiro centro na zona de Penafiel".