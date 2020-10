Actualidade

O ministro da Educação reafirmou hoje no parlamento a continuidade do ensino presencial, lembrando que as escolas "não são focos privilegiados" de transmissão de covid-19.

"Podemos ser confrontados com uma necessidade de podermos ter de transitar, no espaço de tempo mais curto possível e no espaço territorial menos alargado possível, a termos ensino misto ou à distância", admitiu o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, durante o debate na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

No entanto, o governante voltou a sublinhar que a primeira opção é sempre o ensino presencial: "A prioridade do Governo é manter a escola presencial", até porque "as escolas não são focos privilegiados da doença".