Actualidade

Madrid, Espanha, 30 out 2020 - O arquiteto Álvaro Siza defendeu hoje, ao receber o Prémio Nacional de Arquitetura 2019, que "as maiores dificuldades estão na origem das maiores descobertas" e que, como sempre, "o Homem encontrará a vacina para qualquer crise".

Álvaro Siza foi o primeiro arquiteto não espanhol a receber o Prémio Nacional de Arquitetura, atribuído anualmente pelo Governo de Espanha desde 1932.

"Acredito que as maiores dificuldades estão na origem das maiores descobertas. Alguém me disse que a palavra crise em grego significa também recomposição, mudança, é nisso que acredito. O Homem encontrará a vacina para qualquer crise, como acontece há séculos", afirmou o arquiteto português, em videoconferência a partir do Porto, durante a cerimónia, que decorreu em Espanha e foi transmitida 'online'.