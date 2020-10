Covid-19

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) pediu hoje ao Presidente da República para que sensibilize o Governo para pôr fim ao boletim epidemiológico diário sobre a covid-19, considerando que esta informação produz um efeito negativo na população.

"Deve-se acabar com o boletim epidemiológico porque a informação é tão constante, absorvente e inútil que produz diretamente um efeito negativo na população que não vai aos hospitais e centros de saúde", disse aos jornalistas o porta-voz da FENSE, José Correia Azevedo, no final de uma audiência com o Presidente da República.

José Correia Azevedo considerou que a informação que consta do boletim, número de mortos e novos caos, é "de tal maneira prejudicial que as pessoas esquecem-se que têm patologias muito mais agressivas do que aquelas que a covid-19 comporta".