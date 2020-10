Actualidade

A Flexdeal, sociedade de investimento mobiliário para fomento da economia, lançou uma oferta pública parcial e voluntária sobre 19% da plataforma Raize, por 90 cêntimos por ação, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os valores mobiliários objeto da oferta são 950 mil ações representativas do capital social da sociedade visada", títulos esses admitidos "a negociação no sistema de negociação multilateral ('MTF') Euronext Access", lê-a na mesma nota.

A oferta "é parcial e voluntária, obrigando-se a oferente, nos termos e sob as condições do presente anúncio" a comprar "19% das ações representativas da sociedade visada", de acordo com o comunicado.