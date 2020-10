Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) transferiu 10 doentes covid-19 para o polo do Porto do Hospital das Forças Armadas (HFA) e 20 para o Fernando Pessoa em Gondomar, confirmaram à Lusa fontes ligadas à saúde.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Hospital das Forças Armadas precisa que os 10 doentes foram "encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes está a ser prestado o devido acompanhamento médico" e que este apoio surge "na sequência de um pedido do Hospital de Penafiel [que pertence ao CHTS]".

Já fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) indicou à Lusa que "com a transferência esta tarde de mais cinco doentes" o hospital Fernando Pessoal acolhe já "um total de 20" provenientes do CHTS.