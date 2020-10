Covid-19

Todos os 23 utentes e cinco profissionais de um lar do concelho de Leiria estão infetados com covid-19, disse hoje a delegada de saúde coordenadora, reconhecendo que este é o caso que mais preocupa.

"É o caso que mais preocupa pela dimensão", afirmou à agência Lusa Odete Mendes, referindo ser necessária "uma monitorização contínua".

Segundo a delegada de saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral, no domingo à tarde foi recebida "uma notificação do hospital de que um utente de um lar tinha testado positivo à covid-19", adiantando que o utente, do lar da Raposeira, em Colmeias, acabou por morrer.