Covid-19

O Governo da Madeira adjudicou o empréstimo de 458 milhões de euros para financiar medidas de apoio aos prejuízos provocados pela pandemia da covid-29 ao consórcio formado pelo Banco Comercial Português e Caixa - Banco de Investimento, foi hoje anunciado.

"O Conselho de Governo reuniu hoje, de forma extraordinária, para aprovar a adjudicação do financiamento covid, no montante de 458 milhões de euros, ao consórcio formado pelo Banco Comercial Português, S.A. e pela Caixa - Banco de Investimento, S.A", pode ler-se na nota de imprensa divulgada pela vice-presidência do executivo madeirense.

No documento, o Governo da Madeira recorda que "reivindicou" o aval do Governo da República para realizar esta operação, tendo "aguardado várias semanas".