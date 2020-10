Actualidade

O Teatro Nacional de São João, no Porto, vai avançar com dois concursos públicos para a adjudicação de obras no edifício sede no valor de 1,65 milhões de milhão de euros, anunciou hoje em Diário da República.

Segundo se lê em Diário da República, o Teatro Nacional de São João (TNSJ) pretende lançar dois concursos públicos para a adjudicação das empreitadas das obras de "Reabilitação do Interior do Edifício do Teatro Nacional São João e Arquitetura de Cena", cujas operações somam um investimento com o preço base de 1,65 milhões de euros, que têm um prazo de execução do contrato de "165 dias", ou seja cerca de seis meses.

Em declarações, por escrito, à agência Lusa, fonte oficial daquela instituição cultural confirmou que pretende lançar concursos públicos para obras de requalificação, que representam um valor de investimento na ordem de 1,65 milhões de euros, e que o edifício projetado pelo arquiteto Marques da Silva "vai encerrar temporariamente para ser submetido a obras de reabilitação do seu interior e da arquitetura de cena, entre o final de março e o princípio de outubro de 2021".