Covid-19

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou hoje ao Governo para não tomar medidas que restrinjam a atividade das empresas, acentuando que, se tal suceder, serão necessários apoios "mais robustos".

"Caso sejam adotadas medida mais restritivas para as nossas empresas, estas têm forçosamente que ser acompanhadas do robustecer dos apoios", nomeadamente de um acesso ao 'lay-off' simplificado desligado de quebras de faturação, refere a AHRESP no seu Boletim diário.

Esta posição foi divulgada no dia em que em que o primeiro-ministro, António Costa, esteve a ouvir todos os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19.