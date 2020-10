Covid-19

Devido às restrições à circulação entre concelhos por causa da pandemia, a PSP de Lisboa organizou várias ações de fiscalização rodoviária. É na Ponte 25 de Abril que os condutores se mostram conformados com as medidas, apesar do trânsito.

Pelas 16:30 de hoje, uma longa fila de automóveis formou-se na entrada do tabuleiro da ponte, no sentido Norte-Sul, em direção a Almada (Setúbal), depois de cerca de 20 elementos da polícia terem colocado cones de sinalização para dar início à operação policial.

"Isto tem de ser, tem de ser. Acho que isto está um bocado mal, tem de se ter muito cuidado com isto tudo", realçou à agência Lusa José Assunção, que fazia alusão ao aumento de casos de covid-19 em Portugal.