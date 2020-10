Actualidade

Praia, 30 out 2020 (Lusa) -- O MpD ganhou 14 câmaras enquanto o PAICV conquistou oito nas oitavas eleições autárquicas do passado domingo em Cabo Verde, que registaram uma taxa de abstenção de 41,8%, a terceira maior na história do país, segundo dados oficiais.

Segundo o apuramento geral divulgado hoje pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) no seu 'site' oficial das eleições, o Movimento para a Democracia (MpD) perdeu a liderança em cinco das 18 câmaras (e conquistou uma nova) que detinha nas eleições municipais de domingo, incluindo a capital Praia, que passou para as mãos do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que aumentou de duas para oito câmaras.

Os dois partidos (MpD lidera o Governo cabo-verdiano e PAICV a oposição no parlamento) voltam assim a ter a mesma relação de forças no poder autárquico anterior às eleições de 2016.