Covid-19

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) avançou hoje que vai manter a greve marcada entre os dias 09 e 13 de novembro, apesar da pandemia de covid-10 estarem em níveis máximos em Portugal.

"Mantemos a intenção da greve, obviamente que vai haver constrangimentos, mas pretendemos que sejam os mais limitados possíveis, nomeadamente no combate à pandemia de covid-19", disse aos jornalistas Jorge Correia, do Sindepor, no final de uma audiência com o Presidente da República.

Jorge Correia sublinhou que a paralisação de cinco dias "é mais do que uma greve, é um grito de alerta", porque os enfermeiros "estão cansados, exaustos e desmotivados" e se há um consenso por parte da sociedade e dos partidos políticas sobre a importância dos profissionais de saúde "é essencial que isso se concretize em medidas".