Covid-19

Os novos casos de infeção pelo novo coronavírus voltaram a subir em França, com o país a contabilizar 49.215 contágios nas últimas 24 horas, contra os 47.637 verificados no dia anterior, divulgaram hoje as autoridades francesas.

Com este novo valor, o número total de infetados no país desde o início da crise pandémica eleva-se para 1.331.984, segundo os dados fornecidos pela Agência de Saúde Pública francesa.

Os mesmos dados indicaram que um total de 36.565 pessoas morreram, até à data, no território francês por causa da doença covid-19, incluindo 256 nas últimas 24 horas.