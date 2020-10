Actualidade

Com mais de seis metros de altura, está localizado no coração do Little Portugal de Toronto, o mural de Amália Rodrigues é motivo de orgulho para a comunidade "mostrando Portugal ao Canadá".

É um projeto do empresário de Montreal Herman Alves, que começou no último verão, com o objetivo de criar uma aldeia global virtual colocando 25 murais em pontos centrais da diáspora portuguesa no mundo.

"Neste momento já temos quatro murais, em Porto de Mós (Portugal), Montreal (Quebeque), em Toronto e em Mississauga (Ontário). Toronto foi uma das cidades que identificamos no princípio deste projeto onde há uma grande e vibrante comunidade portuguesa", afirmou o empresário de 63 anos, radicado no Canadá há 50 anos.