Actualidade

Lisboa, 31 out 2020 (Lisboa) - Cerca de 7,5 milhões de costa-marfinenses vão hoje às urnas numa eleição marcada por receios de violência e ameaças de boicote da oposição, que contesta a recandidatura a um terceiro mandato do Presidente cessante.

No país vivem cerca de 300 portugueses, que aguardam "tranquilos", mas "vigilantes" o decorrer da votação de hoje, que deverá dar a vitória logo na primeira volta ao atual chefe de Estado, Alassane Ouattara.

A partir da embaixada de Portugal em Dacar, no Senegal,- que tem a jurisdição da Costa do Marfim - o governo português está a acompanhar o evoluir da situação de segurança, recomendando aos portugueses que mantenham a calma, cumpram as orientações das autoridades locais e evitem ajuntamentos populares, além de se manterem em contacto com missão diplomática.