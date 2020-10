Covid-19

A Alemanha contabilizou 19.059 novos contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, anunciou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

Na sexta-feira, os novos contágios confirmados tinham atingido 18.681.

Os especialistas advertem, no entanto, que os números atuais não podem ser diretamente comparados com os do início da pandemia, porque o número de testes realizados aumentou consideravelmente