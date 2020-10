Actualidade

O festival de cinema no feminino, Olhares do Mediterrâneo, terá este ano sessões 'online', para contornar a pandemia, e lançará um projeto educativo, transfronteiriço, sobre o trabalho das mulherees no cinema.

Nesta sétima edição, que começa no dia 23 de novembro, haverá mais de 50 filmes, escolhidos entre 400 submetidos, com a organização a alargar os limites geográficos e temáticos para lá da linha do Mediterrâneo, "com histórias que vão desde a Polónia à Coreia do Sul, da Libéria ao Afeganistão, passando por locais virtuais e imaginários", lê-se no programa oficial.

Por causa da covid-19, a programação estará dividida entre sessões em sala, no cinema São Jorge, em Liboa, e projeção 'online', na plataforma Filmin Portugal.