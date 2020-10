Actualidade

Espetáculos da associação Cão Solteiro & André Godinho, de Sorour Darabi e Dana Michel constam das estreias que o Teatro do Bairro Alto (TBA) vai apresentar, em novembro e dezembro, no Lux Frágil, em Lisboa, onde se instalará.

Durante os próximos dois meses, a programação do TBA fixar-se-á na discoteca do Cais da Pedra, em Santa Apolónia, na sequência de uma parceria "excelente" que dá continuidade à programação 'fora de portas', do teatro que tem a sua 'casa', perto do largo do Rato e da Escola Politécnica, em obras, e que assim garante "outras condições técnicas e sanitárias", precisou o diretor artístico do TBA, Francisco Frazão, em entrevista à agência Lusa.

As obras em curso nos bastidores, deviam terminar este mês, mas levam um atraso de dois meses e deverão prolongar-se até final de dezembro. Para o programador, depois da programação 'online', a que se vira obrigado face ao confinamento provocado pela pandemia, a "maior preocupação" era assegurar as parcerias existentes, com os festivais Alkantara e Temps d'Images, nas edições deste ano, que contam com espetáculos como "Cutlass spring" e "EmpowerBank".