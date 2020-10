Covid-19

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, três casos positivos de covid-19 na ilha de São Miguel, diagnosticados nas 1.273 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região, anunciou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade acrescenta ainda que foram registadas duas recuperações, nas últimas 24 horas, um homem de 24 anos na ilha de São Miguel e outro na Terceira, de 42 anos, elevando para 237 o número de casos recuperados na região.

Quanto aos três casos diagnosticados "correspondem a passageiros provenientes de ligação aérea com território continental português", segundo a Autoridade de Saúde açoriana, indicando que "dois deles foram detetados através de teste de despiste à SARS-CoV-2 realizado à chegada, designadamente um indivíduo do sexo feminino, de 28 anos, residente na região, e um indivíduo do sexo masculino, de 38 anos, não residente".