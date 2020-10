Actualidade

A luso-brasileira Martha Rocha, candidata em segundo lugar nas sondagens para as eleições municipais do Rio de Janeiro, é admiradora do Presidente Marcelo Rebelo e considera Lisboa um exemplo de cidade moderna.

"O Presidente de Portugal é alguém que deve nos inspirar. Ele serve de inspiração pela sua simplicidade, pela sua identidade com o povo português (...) Eu vejo uma simplicidade, uma identidade com as questões do país, com as questões portuguesas que eu acho que deve ser copiada por todos os políticos brasileiros", disse Martha Rocha, em entrevista à Lusa, que está empatada em segundo lugar nas sondagens com o atual prefeito, Marcelo Crivella.

Filha de imigrantes portugueses, a candidata foi criada no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, e lançou-se como uma alternativa da esquerda progressista pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), defendendo o diálogo e a participação popular na gestão.