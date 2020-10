Actualidade

Um golo no último lance do jogo permitiu hoje ao Belenenses SAD empatar 1-1 na receção ao Farense, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio Nacional.

Os algarvios estiveram muito próximos de alcançar a primeira vitória na prova, depois de se terem adiantado aos 69 minutos, através de Ryan Gauld, na conversão de uma grande penalidade, e tiveram oportunidade de ampliar a vantagem, mas Jonatan Lucca, aos 79, falhou nova grande penalidade, tendo os 'azuis' chegado à igualdade aos 90+8, por intermédio de Bruno Ramires.

Com este empate, o Belenenses SAD ocupa para já a 12.ª posição com seis pontos, enquanto o Farense somou o segundo ponto, mas não saiu da 18.ª e última posição.