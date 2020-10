Actualidade

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garantiu hoje que o Sporting está unicamente focado no jogo da sexta jornada frente ao Tondela e desvalorizou a possibilidade de se distanciar do FC Porto e ultrapassar o Benfica.

"O foco deve estar apenas nos nossos jogos. Estes miúdos e os jogadores mais experientes só podem ver verde e não olhar para o azul e para o vermelho. Queremos focar-nos no nosso jogo e garantir os três pontos. Se ganharmos, não precisamos de pensar em mais nada", disse o treinador 'leonino' na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os beirões.

Sobre a boa entrada dos 'leões' na liga, na qual somam quatro vitórias e um empate e ocupam o segundo lugar da classificação, Amorim confessou não estar surpreendido.