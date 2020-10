Açores/Eleições

O Conselho Regional do PSD/Açores, que hoje se reuniu, mandatou o presidente do partido na região, José Manuel Bolieiro, para "negociar" com o CDS-PP e o PPM, indicou fonte da estrutura social-democrata açoriana.

"O conselho regional deliberou por unanimidade e aclamação mandatar o presidente do PSD/Açores para negociar com o CDS e o PPM", indicou a fonte à agência Lusa.

Mesmo sem concretizar o teor das negociações, é sabido que o PSD está à procura de parceiros para constituir um governo na região, mesmo tendo o PS vencido - em minoria relativa - o sufrágio de domingo passado.