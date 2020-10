COVID-19

O secretário-geral do PCP defendeu num comício em Alhos Vedros, no concelho da Moita, que as medidas anunciadas no sábado pelo Governo para combater a covid-19, são "desproporcionais e para além do estritamente necessário".

"Esta epidemia, como o PCP sempre tem reiterado ao longo dos meses, coloca problemas sanitários, económicos e sociais, que não são resolvidos pela limitação de direitos e pela criação de climas de medo", disse Jerónimo de Sousa, num comício de apoio à candidatura de João Ferreira à Presidência da República.