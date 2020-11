Covid-19

O desembarque de passageiros nos portos nacionais e as licenças para terra de passageiros e tripulações de navios de cruzeiro vão continuar proibidos até às 23:59 de 14 de novembro, segundo um despacho do Governo publicado no sábado.

Esta interdição, que se deve à pandemia de covid-19, está em vigor desde 14 de maio e tem sido sucessivamente prorrogada pelo Governo.

"A interdição acima referida, bem como as posteriores prorrogações", justificam-se "como medidas de contenção das possíveis linhas de contágio, de modo a controlar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19, sendo que a situação epidemiológica, quer em Portugal, quer noutros países, permanece por controlar", lê-se no despacho.