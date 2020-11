Covid-19

O Governo cabo-verdiano prorrogou até 14 de novembro o estado de calamidade nas ilhas de Santiago e do Fogo, devido à covid-19, decretando a situação de contingência nas restantes e desagravando várias medidas restritivas que estavam em vigor.

A decisão consta de uma resolução do Conselho de Ministros, publicada na noite de sábado - a vigência do anterior estado de calamidade terminava em 31 de outubro - e que entra em vigor hoje, justificada, lê-se, com a "situação particular das ilhas do Fogo e de Santiago, apesar de uma evolução positiva recente na cidade da Praia" relativamente à pandemia de covid-19.

A resolução reconhece a "evolução positiva da situação epidemiológica nalgumas ilhas, designadamente em São Nicolau e no Sal, e a estabilização noutras".