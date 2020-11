Covid-19

As receitas dos casinos em Macau subiram 228% em outubro, comparativamente a setembro, mas, mesmo assim, com uma quebra de 72,5% relativamente a igual mês de 2019, foi hoje anunciado.

Em outubro, as operadoras que exploram o jogo no território arrecadaram 7,27 mil milhões de patacas (781 milhões de euros), mais 5,05 mil milhões de patacas (542 milhões de euros) que no mês anterior, de acordo com os dados divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

A seguir a janeiro, quando Macau registou o primeiro caso de covid-19, outubro foi, assim, o mês de maiores ganhos.