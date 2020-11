Actualidade

"Merkel muss weg" (Merkel, vai embora) junta-se a outras frases escritas pelas quase três dezenas de participantes. O seminário, que ensina a rebater ideias populistas, está cheio, e falar da Alternativa para a Alemanha (AfD) é incontornável.

A AfD, que nas eleições de 2017 se tornou o maior partido da oposição, entrando pela primeira vez no parlamento alemão, e chegando, no ano seguinte, aos 18% das intenções de voto, está a cair nas sondagens. A pandemia de covid-19 e o extremismo de direita, temas que o próprio partido convidou e forçou a entrarem no debate, parecem estar agora a empurrá-lo a sair.

"Das Boot ist voll" (O barco está cheio), a letras carregadas, completa a lista no quadro branco da sala. É mais um 'slogan' que alguns dos inscritos no curso associam imediatamente à AfD. Mas o seminário, promovido pelo próprio governo de Berlim é apartidário, sublinha à agência Lusa Methuja Thavarasa, que o vai conduzindo, "o populismo sempre existiu".