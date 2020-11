LC

O FC Porto tem na terça-feira o dia ideal para se destacar no segundo lugar do Grupo C da Liga dos Campeões em futebol, à terceira jornada, já que recebe o Marselha e o Oympiacos viaja a Manchester.

Depois do 2-0 na receção aos gregos, em resposta ao 1-3 sofrido perante o 'poderoso' City, os comandados de Sérgio Conceição recebem um conjunto gaulês que soma por derrotas os dois jogos disputados (0-1 na Grécia e 0-3 na receção aos ingleses) e parece o adversário ideal para os portistas 'esquecerem' a I Liga.

Os 'dragões' têm uma oportunidade de 'ouro' para dar um passo importante rumo aos 'oitavos', num jogo especial, já que está de volta ao Dragão o treinador André Villas-Boas, pela primeira vez após a marcante temporada de 2010/11.