Covid-19

A Associação Nacional de Parceiros das Plataformas Alternativas de Transportes (ANPPAT) defende que o Governo deveria dar um apoio à atividade de forma a ainda existirem operadores para trabalhar quando a pandemia de covid-19 for ultrapassada.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ANPPAT, Miguel Colaço, reconheceu que, dois anos após a entrada em vigor da 'lei da Uber', como ficou conhecida a legislação do setor, a pandemia trouxe problemas.

A lei 45/2018, que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte rodoviário individual de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE), entrou em vigor em 01 de novembro de 2018, depois de longos meses de discussão parlamentar e da contestação do setor do táxi.