Actualidade

A 13.ª Festa do Cinema Italiano, adaptada aos tempos de pandemia da covid-19, arranca na quarta-feira em Lisboa, com a exibição de "Pinóquio", de Matteo Garrone, estendendo-se depois a outras 14 localidades portuguesas.

Inicialmente prevista para abril, a 13.ª edição da Festa do Cinema Italiano acabou por ser adiada devido à pandemia da covid-19. Sete meses depois, a iniciativa continua a ser afetada pela pandemia "a vários níveis", como disse à Lusa o diretor Stefano Savio.

"Influencia a nível de programação, sobretudo pela impossibilidade de trazer convidados de Itália. Além disso, as restrições de movimento e das salas não permitem uma programação mais rica, mais envolvente, com contacto com o público", afirmou Stefano Savio.