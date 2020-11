Actualidade

O português José Morais sagrou-se hoje campeão sul-coreano de futebol, pela segunda vez consecutiva, pelo Jeonbuk, que alcançou o tetracampeonato ao vencer em casa o Daegu, por 2-0, em jogo da última jornada do campeonato.

O 'bis' de Cho Kyu-Sung, que marcou aos 27 e 40 minutos, garantiu o triunfo sobre o Daegu e, consequentemente, a revalidação do título ao técnico português.

O Jeonbuk tornou-se na equipa com mais triunfos na competição, ao somar o oitavo título de campeão nacional - mais um do que o Seongnam e mais dois do que o Seoul - e o sexto nos últimos sete anos.