Actualidade

A crítica de arte e poetisa Maria João Fernandes pretende ceder uma coleção com cerca de 200 obras de arte, reunidas ao longo de 40 anos, ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, para que seja divulgada e salvaguardada.

Membro da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), ensaísta e poetisa, sob o pseudónimo Joana Lapa, tem atualmente em exposição cerca de 130 peças da coleção no Centro Cultural de Cascais, no distrito de Lisboa, onde pode ser vista até 03 de janeiro, numa mostra intitulada "Sonhos do Dia e da Noite".

Contactada pela agência Lusa sobre a coleção, Maria João Fernandes disse que tem a intenção de a ceder a um espaço cultural público, tendo feito já propostas a várias entidades, nomeadamente autarquias, e ao Ministério da Cultura, embora o projeto, do qual pretende contrapartidas para publicação da obra escrita, ainda não esteja formalizado.