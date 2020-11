OE2021

A associação ambientalista ZERO pediu hoje "um escrutínio mais apurado" do Fundo Ambiental, num documento com "propostas, correções e elogios" enviado aos partidos na perspetiva do debate na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2021.

No documento, a ZERO considera que o Fundo Ambiental "não para de aumentar sem o devido escrutínio", apontando que foram integrados naquele instrumento o Fundo para a Eficiência Energética, o Fundo Florestal Permanente, o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético e o Fundo de Apoio à Inovação no Fundo Ambiental.

Tal integração "leva a uma enorme dimensão" do Fundo Ambiental que exige "uma maior e total transparência no uso das suas verbas e um escrutínio mais apurado da orientação e gestão das prioridades políticas".