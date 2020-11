Covid-19

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) anunciou hoje que são mais de 500 as escolas com casos confirmados de covid-19 e considerou "irresponsável" que o Governo tenham mantido as atuais medidas nos estabelecimentos de ensino.

Num comunicado divulgado um dia depois de o Governo ter anunciado novas medidas restritivas para combater a pandemia de covid-19, a Fenprof divulga a lista de escolas com casos confirmados, totalizando 506 os estabelecimentos de ensino, mas admite que o número poderá ser maior.

A Fenprof acusou o Governo de "tentar disfarçar o crescente aumento de casos de covid-19 nas escolas e insistiu na "necessidade de haver uma estratégia de informação e comunicação clara sobre o que se passa".