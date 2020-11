Covid-19

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE) considerou hoje que as medidas do Governo para melhorar as condições sanitárias em Portugal no quadro da pandemia de covid-19 "vêm tarde", uma vez que "houve muitos meses para as preparar".

Em declarações à agência Lusa, Ana Rita Cavaco defendeu que, quer o Governo quer as ordens profissionais, tiveram acesso a estudos que demonstravam que havia a possibilidade de haver um número elevado de casos em novembro e ainda maior em dezembro.

Segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no sábado, Portugal contabiliza pelo menos 2.507 mortos associados à covid-19 em 141.279 casos confirmados de infeção.