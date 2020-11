Actualidade

O editor-regional da agência Lusa no Alentejo, Manuel Luís Mendes, morreu na madrugada de hoje no Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa, onde estava internado, informou a família.

Natural de Caridade, no concelho de Reguengos de Monsaraz, Manuel Luís Mendes, de 52 anos, era jornalista da Lusa desde outubro de 1993, tendo passado a exercer as funções de coordenador da delegação da agência em Évora em abril de 2003 e de chefe de delegação em janeiro do ano seguinte. Era desde junho de 2012 o editor-regional da Lusa no Alentejo.

Antes de ingressar nos quadros da agência Lusa, Manuel Luís Mendes foi jornalista no Diário do Sul e colaborou com duas estações de rádio de Évora.