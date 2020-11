Covid-19

No dia dedicado à homenagem aos mortos, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, quem ruma aos cemitérios cumpre as regras que a covid-19 impôs. Não há abraços. Só olhares cúmplices entre famílias "vizinhas" de jazigo.

"O meu mais novo veio e já foi. Tem de ir a outro [cemitério] onde está a família da mulher. O que mora em Barcelos não pode vir este ano. Não dá para passar com o carro", descreve Maria José Silva, 80 anos, residente em Santa Marinha, no concelho de Gaia.

Para quem começou a trabalhar aos 11 anos numa fábrica de fazer guarda-chuvas em Lordelo do Ouro, no Porto, e ficou viúva aos 40, "tinha o mais novo de cinco filhos nove meses", não há "vírus que meta medo" ao ponto de deixar de visitar os familiares que já morreram.