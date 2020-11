Covid-19

A câmara de Bragança está a instalar uma tenda de apoio à Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) na realização de testes covid-19, equipamento que entrará em funcionamento "durante a tarde" de segunda-feira, anunciou hoje a autarquia.

"Este equipamento será importante no desenvolvimento da situação epidemiológica do concelho, uma vez que a testagem é a melhor estratégia para conter a transmissão do vírus", refere o presidente da câmara de Bragança, Hernâni Dias, citado em comunicado enviado à Lusa.

O autarca frisa "a necessidade de mitigar os efeitos" da segunda vaga da pandemia do novo coronavírus, reiterando "no terreno disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes, pelo bem da saúde de todos os brigantinos".